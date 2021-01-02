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02.01.2021 (10:00)

Более 200 единиц военной и специальной техники поступит в гвардейскую танковую армию ЗВО в 2021 году

В соединения и воинские части гвардейской танковой армии Западного военного округа, дислоцируемой в Москве, Московской, Нижегородской, Смоленской, Ивановской и Ярославской областях, продолжается поступление современной техники.

«В 2021 году в рамках государственного оборонного заказа на вооружении армии поступит более 200 единиц военной и специальной техники», – сообщил командующий танковой армии генерал-лейтенант Сергей Кисель.

В течении года в танковое объединение поступят глубоко модернизированные танки Т-80БВМ, новейшие танки Т-90М «Прорыв», боевые машины пехоты БМП-3, боевые машины поддержки танков «Терминатор», бронетранспортеры БТР-82А, разведывательно-химические машины РХМ-6-01, дымовые машины ТДА-3, подвижные инженерные ремонтные комплексы ПИРК, инженерный танковый минный трал сплошной ТМТ-С, авторазливочные станции АРС-14КМ. - подчеркнул командующий.

Сегодня армия укомплектована современными образцами боевых машин, это модернизированные танки Т-72Б3, Т-90, Т-80БВМ, боевые машины пехоты БМП-3, БМП-2, бронетранспортеры БТР-80, БТР-82А, оперативно-тактические ракетные комплексы «Искандер-М». Зенитные ракетные комплексы «Тор-М2» и переносные ЗРК «Верба» и другая боевая техника.

«Вместе с новыми образцами техники сразу же поступают соответствующие тренажёры, что ускоряет процесс обучения специалистов», – дополнил командующий.

Пресс-служба Западного военного округа
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Метки:
Сухопутные войска , ВВТ , Танковые войска , Западный военный округ , Перевооружение
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