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02.01.2021 (09:20)

Около 20 единиц военной техники поступило российскую военную базу в Таджикистане в 2020 году

Около 20 новых и модернизированных единиц военной и специальной техники поступило на вооружение 201-й российской военной базы в Таджикистане в 2020 году.

По плану оснащения войск в соединение были поставлены транспортно-боевые вертолеты Ми-8МТВ5-1, модернизированные боевые машины пехоты БМП-2М, автомобиль специального назначения «Тигр», новейший санитарный бронеавтомобиль «Линза», мастерские технического обслуживания МТО-УБ1 на базе высокопроходимого автомобиля «Урал», а также техника тыла.

Дислоцированная в Таджикистане 201-я военная база — крупнейший военный объект России за её пределами. Располагается в двух городах — Душанбе и Бохтаре. В ее состав входят мотострелковые, танковые, артиллерийские, разведывательные подразделения, подразделения ПВО, РХБ защиты и связи.

Пресс-служба Центрального военного округа
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Метки:
ВВТ , Центральный военный округ , Перевооружение , Таджикистан
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