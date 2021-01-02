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02.01.2021 (13:00)

В 2020 году доля обеспеченности ВДВ управляемыми парашютными системами составила 100 процентов

В 2020 году современные управляемые парашютные системы специального назначения были поставлены во все соединения и воинские части ВДВ.

В первую очередь ими оснащены подразделения специального назначения и разведывательные подразделения. Доля обеспеченности соединений и воинских частей современными управляемыми парашютными системами составила 100%.

Для выполнения высотного десантирования в войска поставлены комплекты для высотного десантирования с высоты до 10 тыс. метров «Юнкер-О», с использованием которых было выполнено десантирование подразделения ВДВ на Земле Александры архипелага Земля Франца-Иосифа.

В войска продолжена плановая поставка современных парашютных систем для личного состава Д-10 и «Арбалет-2», новейших средств десантирования боевых машин и грузов, парашютно бесплатформенных систем ПБС-950У для боевых машин десанта БМД-4М.

Для увеличения боевого потенциала ВДВ с предприятиями-производителями продолжается разработка перспективных образцов вооружения, военной и специальной техники (ВВСТ) и осуществляется модернизация имеющихся образцов.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
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Метки:
ВВТ , Воздушно-десантная подготовка , Командование Воздушно-десантных войск
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