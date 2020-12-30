30.12.2020 (07:28)

Инспекторы ВАИ провели профилактическую акцию по безопасности дорожного движения в Хакасии

В преддверии новогодних праздников 192 военная автомобильная инспекция (территориальная) совместно с ГИБДД по Республике Хакасии провели профилактическое мероприятие по безопасности дорожного движения в соединениях и воинских частях Абаканского гарнизона.

Проведение данного мероприятия направлено на пропаганду соблюдения правил дорожного движения военными водителями, а также военнослужащими – владельцами личного автотранспорта с целью недопущения дорожно-транспортных происшествий.

Сотрудники 192 ВАИ (территориальной) ознакомили военнослужащих со статистикой дорожно-транспортных происшествий за 2020 год, с изменениями в Правилах дорожного движения, а также напомнили об ответственности за правонарушения, совершенные на личном транспорте.

Кроме того, был проведен дополнительный осмотр личного автотранспорта военнослужащих на предмет соответствия требованиям законодательства Российской Федерации в области технического состояния и готовности эксплуатации в зимний период.

Особое внимание уделялось состоянию протектора колес, исправности светового оборудования, рулевого управления, тормозной системы, а также наличию в автомобилях медицинской аптечки, знака аварийной остановки и огнетушителя.

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