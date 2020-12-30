30.12.2020 (06:40)

Более 150000 детей приняли участие в мероприятиях военно-патриотической направленности в 2020 году в Бурятии

В штабе общевойскового объединения Восточного военного округа (ВВО), дислоцированного в Республике Бурятия, подведены итоги развития юнармейского движения и военно-патриотической работы в 2020 году.

Несмотря на сложную эпидемиологическую обстановку, весь комплекс мероприятий патриотического воспитания подрастающего поколения был выполнен.

Патриотическое воспитание было организовано при непосредственном участии военнослужащих ВВО. В текущем году оно проводилось под эгидой 75-летия Великой Победы.В Год Памяти и Славы проведены более 50 крупных патриотических мероприятий, в которых приняли участие более 150 тысяч детей.

Патриотические общественные движения объединили в своих рядах более 45 000 человек, что составляет 24% от общего количества детей в возрасте от 6 до 18 лет в Бурятии. В сентябре текущего года был открыт учебно-методический центр военно-патриотического воспитания «Авангард», который стал первым на Дальнем Востоке и пятым в стране.

Особым предметом гордости является деятельность Республиканского поискового отряда «Рысь». Юнармейцы отряда принимают активное участие в выставках поднятых экспонатов.

В ходе экспедиции в Калининградскую область, в результате поисковой работы поднято 16 красноармейцев. Также в Подмосковье отряд «Рысь» поднял останки 104 бойцов РККА, павших при обороне Москвы. Среди них установлены личности 4 уроженцев Бурятии.

На уровне Министерства обороны России Бурятия в текущем году отмечена в качестве одного из лидеров военно-патриотического воспитания детей.

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