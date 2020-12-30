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30.12.2020 (06:17)

Танкисты ВВО начнут новый год курсом экстремального вождения на танках Т-72Б3

На полигоне Бурдуны механики-водители мотострелкового соединения Восточного военного округа (ВВО), дислоцированного в Республике Бурятия, после новогодних праздников приступят к отработке упражнений экстремального вождения танков Т-72Б3.

В ходе занятий военнослужащие выполнят приемы маневрирования на скоростной трассе, пройдут маршрут в составе колонны на максимально допустимых скоростях, выполнят повороты и развороты различной сложности. Также пройдут занятия по преодолению оврагов, искусственных и естественных препятствий.

На протяжении всего маршрута трассы подразделение разведки создадут  условия, приближенные к реальному бою, используя дымовые гранаты и средства имитации.

Такие занятия развивают внимательность и концентрацию у водителей, а также позволяют оценить возможности боевой техники.

Практику экстремального вождения пройдут все механики-водители танков соединения.

Пресс-служба Восточного военного округа
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Метки:
Сухопутные войска , Танковые войска , Танки , Восточный военный округ , Боевая подготовка
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