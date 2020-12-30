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30.12.2020 (06:11)

Число юнармейцев в Приморье к концу 2020 года превысило 1700

По итогам 2020 года во Всероссийское военно-патриотическое общественное движение «Юнармия» вступило порядка 400 учащихся образовательных учреждений, находящихся в зоне ответственности общевойсковой армии ВВО в Приморском и Хабаровском краях. При этом число юнармейцев достигло 1780 человек.

Более того, в уходящем году на 15 процентов выросло количество юнармейских отрядов, а число мероприятий проводимых с их привлечением возросло на 25 процентов по сравнению с 2019 годом.

Юнармия – Всероссийское детско-юношеское военно-патриотическое движение, созданное в 2016 году по инициативе Министра обороны РФ Сергея Шойгу. Движение уже объединило более 744 тысяч детей и подростков по всей стране, региональные штабы «Юнармии» представлены в каждом из 85 регионов России.

Пресс-служба Восточного военного округа
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Метки:
Восточный военный округ , Социальное развитие , Военно-патриотическое воспитание , Юнармия
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