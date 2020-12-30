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30.12.2020 (06:08)

Молодое пополнение Амурского объединения ВВО приняло Военную присягу

В соединении связи общевойсковой армии Восточного военного округа (ВВО), дислоцированной в Приамурье, военнослужащие молодого пополнения приняли Военную присягу.

Перед мероприятием около 30 призывников, прибывших из Якутии для прохождения военной службы, получили начальные знания по строевой, физической, огневой подготовке. Они изучили общевоинские уставы, научились обращаться со штатным оружием. По окончании курса молодого бойца молодые военнослужащие дали клятву на верность Российской Федерации.

Во время церемонии присяги, представители командования части поздравили молодых воинов с этим торжественным событием в их жизни и дали напутствие.

В мероприятии также приняли участие родственники военнослужащих, которые смогли познакомиться с условиями жизни и быта военнослужащих.

Пресс-служба Восточного военного округа
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Метки:
Военная служба по призыву , Призыв , Восточный военный округ , Присяга
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