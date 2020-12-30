30.12.2020 (05:56)

В Амурском объединении ВВО в преддверии новогодних праздников прошли комплексные тренировки по антитеррору

В гарнизонах общевойсковой армии Восточного военного округа (ВВО), дислоцированных в Амурской области, Еврейской автономии и Хабаровском крае, в преддверии новогодних праздников состоялись комплексные проверки подразделений противодействия терроризму.

В ходе практической части были отработаны задачи оперативного реагирования с выводом техники, подразделений усиления и блокирования в заданные районы воинских гарнизонов. В состав групп антитеррора были включены специалисты радиоэлектронной борьбы, саперы и РХБ защиты, задействованы бронетранспортеры БТР-80, бронеавтомобили «Тигр» и другая современная техника.

К участию в тренировке было привлечено около тысячи военнослужащих. Для создания обстановки приближенной к реальной, использовано значительное количество средств имитации и холостых боеприпасов.

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