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30.12.2020 (05:56)

В Амурском объединении ВВО в преддверии новогодних праздников прошли комплексные тренировки по антитеррору

В  гарнизонах общевойсковой армии Восточного военного округа (ВВО), дислоцированных в Амурской области, Еврейской автономии и Хабаровском крае, в преддверии новогодних праздников состоялись комплексные проверки подразделений противодействия терроризму.

В ходе практической части были отработаны задачи оперативного реагирования с выводом техники, подразделений усиления и блокирования в заданные районы воинских гарнизонов. В состав групп антитеррора были включены специалисты радиоэлектронной борьбы, саперы и РХБ защиты, задействованы бронетранспортеры БТР-80, бронеавтомобили «Тигр» и другая современная техника.

К участию в тренировке было привлечено около  тысячи военнослужащих. Для создания обстановки приближенной к реальной, использовано значительное количество средств имитации и холостых боеприпасов.

Пресс-служба Восточного военного округа
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Метки:
Сухопутные войска , Восточный военный округ , Боевая подготовка , Антитеррор
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