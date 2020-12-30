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30.12.2020 (05:43)

В окружном учебном центре ВВО в Забайкалье сформированы учебные подразделения

В окружном учебном центре Восточного военного округа (ВВО), дислоцированном в Забайкальском крае, завершено формирование учебных подразделений, в которых военнослужащие после окончания праздников приступят к занятиям по освоению различных воинских специальностей.

Учебный центр готовит для нужд округа более 4 тыс. младших специалистов. Он осуществляет подготовку младших специалистов по  специальностям:  водитель различной колесно-гусеничной техники, механик-водитель, командир танка, боевой машины пехоты и бронетранспортера, командир артиллерийского орудия,  миномета,  специалист РХБ защиты, повар, хлебопек и др.

В этом году окружные учебные центры подготовки младших специалистов Восточного военного округа, дислоцированные в Хабаровском и Забайкальском  краях, подготовили для войск округа около 9 тысяч младших специалистов.

Пресс-служба Восточного военного округа
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Метки:
Сухопутные войска , Учебный центр , Восточный военный округ , Боевая подготовка
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