30.12.2020 (05:32)

Первое место по оформлению военных городков к новогодним праздникам занял гарнизон общевойсковой армии ВВО в Сибирцеве

Среди военных городков Восточного военного округа гарнизон общевойсковой армии ВВО, дислоцированный в с. Сибирцево, Приморского края, занял первое место по новогоднему оформлению. Праздничным убранством военнослужащие украсили детские площадки гарнизона, на них сооружены снежные горки и ледяные фигуры, установлены новогодние елки, залит каток.

Кроме этого, в соединениях и воинских частях объединения украшены солдатские общежития, клубы и кубрики, подготовлены сценарии новогодних вечеров. В связи с празднованием нового 2021 года изменен распорядок дня в новогоднюю ночь. Военнослужащие, проходящие военную службу по призыву, смогут посмотреть новогодние телевизионные программы, так как отбой будет произведен в 1.00.

Всего за время новогодних праздников запланировано более 80 различных праздничных мероприятий, среди которых выступление групп художественной самодеятельности, викторины, вечера отдыха, спортивные мероприятия и многое другое. Они будут проходить под руководством заместителей командиров по военно-политической работе и спортивных инструкторов.

Новости по теме:

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице