Карта сайта
Русскийx
Версии сайтаx
RSS Facebook Twitter Youtube Instagram VKontakte Odnoklassniki
Руководство Структура Карьера Образование Соцобеспечение Документы Энциклопедия Мультимедиа Контакты
Главная < Новости < В стране < Подробнее

30.12.2020 (05:32)

Первое место по оформлению военных городков к новогодним праздникам занял гарнизон общевойсковой армии ВВО в Сибирцеве

Среди военных городков Восточного военного округа гарнизон общевойсковой армии ВВО, дислоцированный в с. Сибирцево, Приморского края, занял первое место по новогоднему оформлению. Праздничным убранством военнослужащие украсили детские площадки гарнизона, на них сооружены снежные горки и ледяные фигуры, установлены новогодние елки, залит каток.

Кроме этого, в соединениях и воинских частях объединения украшены солдатские общежития, клубы и кубрики, подготовлены сценарии новогодних вечеров. В связи с празднованием нового 2021 года изменен распорядок дня в новогоднюю ночь. Военнослужащие, проходящие военную службу по призыву, смогут посмотреть новогодние телевизионные программы, так как отбой будет произведен в 1.00.

Всего за время новогодних праздников запланировано более 80 различных праздничных мероприятий, среди которых выступление групп художественной самодеятельности, викторины, вечера отдыха, спортивные мероприятия и многое другое. Они будут проходить под руководством заместителей командиров по военно-политической работе и спортивных инструкторов.

Пресс-служба Восточного военного округа
Новости по теме:
Военнослужащие Северного флота приступили к подготовке к Новому году
На полигонах в Подмосковье прошел День специалиста разведывательных подразделений танковой армии ЗВО
Детей военнослужащих Оперативной группы российских войск в Приднестровье поздравили с наступающим Новым годом
Военная академия Генерального штаба ВС РФ внедрила в учебный процесс две новые дисциплины

Метки:
Восточный военный округ , Праздники , Социальное развитие
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
Версия для печати
ServerCode=node2 isCompatibilityMode=false