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30.12.2020 (07:00)

Военнослужащие российского миротворческого контингента в Нагорном Карабахе провели занятия по огневой подготовке

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В рамках плановых занятий по боевой подготовке военнослужащие подразделений российского миротворческого контингента в Нагорном Карабахе отработали ряд учебных задач на полигонах «Степанакерт» и «Мардакертский».

В ходе занятий по огневой подготовке военнослужащие провели стрельбы по различным типам мишеней из автоматов и пулемётов, снайперских винтовок, подствольных и ручных противотанковых гранатомётов.

Несмотря на круглосуточное дежурство российских миротворцев на наблюдательных постах, командованием российского миротворческого контингента спланированы занятия по основным видам боевой подготовки, в том числе тактической, тактико-специальной, огневой, а также вождению боевых машин и другой специальной автомобильной техники.

Всего к занятиям по боевой подготовке привлечено около 200 российских военнослужащих.

В соответствии с договоренностями, указанными в совместном заявлении Президента Российской Федерации, президента Азербайджанской Республики и премьер-министра Республики Армения, с 00 часов 00 минут по московскому времени 10 ноября с.г. объявлено полное прекращение огня и всех военных действий в Нагорном Карабахе.

Для контроля за прекращением огня и военных действий в Нагорном Карабахе развернут миротворческий контингент Российской Федерации.

Основу российского контингента составляют подразделения 15 отдельной мотострелковой бригады (миротворческой) Центрального военного округа.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
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Метки:
Миротворческие операции , Миротворец
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