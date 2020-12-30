30.12.2020 (03:00)

Сладкие подарки и письма солдатам-миротворцам получили военнослужащие российского миротворческого контингента на наблюдательных постах



Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Включить Flash Player Сладкие подарки и письма солдатам-миротворцам получили военнослужащие российского миротворческого контингента на наблюдательных постах

В преддверии новогодних и рождественских праздников командование российским миротворческим контингентом поздравило военнослужащих, несущих службу на наблюдательных постах в Нагорном Карабахе с наступающим Новым годом. На постах военнослужащим были переданы новогодние наборы, сладкие подарки и письма «Солдату миротворцу» от детей из различных регионов России, написанное в канун праздников.

Всего для военнослужащих российского миротворческого контингента в Нагорном Карабахе доставлено более 2 тыс. новогодних подарков, а также 600 писем и около 1,5 тыс. открыток с новогодними поздравлениями, сделанных детьми своими руками.

В соответствии с договоренностями, указанными в совместном заявлении Президента Российской Федерации, президента Азербайджанской Республики и премьер-министра Республики Армения, с 00 часов 00 минут по московскому времени 10 ноября с.г. объявлено полное прекращение огня и всех военных действий в Нагорном Карабахе.

Для контроля за прекращением огня и военных действий в Нагорном Карабахе развернут миротворческий контингент Российской Федерации.

Основу российского контингента составляют подразделения 15 отдельной мотострелковой бригады (миротворческой) Центрального военного округа.

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