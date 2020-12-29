29.12.2020 (23:00)

Главком ВМФ провел рабочее совещание на борту новейшего корвета «Гремящий» и осмотрел боевые посты корабля

Главком ВМФ России адмирал Николай Евменов в сопровождении рабочей группы Главного командования ВМФ, руководства судостроительного завода «Северная верфь» и центрального проектно-конструкторского бюро «Алмаз» осмотрел внутренние помещения и боевые посты новейшего корвета «Гремящий», который сегодня был принят в состав ВМФ России в Санкт-Петербурге.

На различных этапах обхода корабля главкому ВМФ докладывали о внедрении инновационных решений при проектировании и строительстве корвета.

Также адмирал Николай Евменов провел совещание на борту корвета, в котором приняли участие представители Объединенной судостроительной корпорации, «Северной верфи», представители предприятий кооперации задействованной в строительстве корвета «Гремящий». Обсуждались вопросы дальнейшего развития корветов проекта 20385, включая системы жизнеобеспечения и вооружение.

Главком ВМФ отметил высокие маневренные качества корвета «Гремящий», а также его большой модернизационный запас.

«Мы и в дальнейшем будем взаимодействовать с Объединенной судостроительной корпорацией, другими предприятиями и организациями кооперации. Научно-технический прогресс создания боевых кораблей и морских вооружений не стоит на месте, Мы должны идти в ногу со временем и по многим направлениям опережать время в сфере серийного строительства кораблей дальней морской зоны», - отметил Адмирал Николай Евменов на совещании, которое состоялось на борту корвета «Гремящий», принятого сегодня в состав ВМФ России.

Справочно :

Корвет проекта 20385 предназначен для ведения боевых действий в ближней морской зоне, ведения борьбы с надводными кораблями и подводными лодками противника, а также для артиллерийской поддержки морского десанта в ходе морских десантных операций. На «Гремящем» размещены артиллерийский, противоракетный, противолодочный, гидроакустический и радиолокационный комплексы, ангар для вертолета Ка-27.

Нынешний «Гремящий» - пятый, построенный на стапелях верфи. Самый знаменитый из них - эсминец «Гремящий», который в Великую Отечественную войну воевал в составе Северного флота. Он прошел в боях 60 тысяч миль, отразил 112 налетов вражеской авиации, уничтожив 14 и повредив 23 самолета. Принял участие в проводке 39 союзных и 24 отечественных полярный конвоев. В 1943 году удостоен звания Гвардейского.

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