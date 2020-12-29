29.12.2020 (21:58)

Новейший корвет «Гремящий» принят в состав ВМФ России

В Санкт-Петербурге, на судостроительном заводе «Северная верфь» (входит в Объединенную судостроительную корпорацию), состоялась торжественная церемония приема в состав новейшего корвета проекта 20385 «Гремящий» и поднятия на нем Андреевского флага.

Церемония была проведена под руководством главнокомандующего ВМФ России адмирала Николая Евменова. В ней приняли участие геренральный директор «Северной верфи» Игорь Орлов, генеральный директор центрального конструкторского бюро «Алмаз». На церемонии был зачитан приказ главкома ВМФ России о зачислении корабля в состав Военно-Морского Флота. Он пополнит надводную составляющую сил Тихоокеанского флота и вскоре совершит переход к постоянному месту базирования.

В ходе церемонии адмирал Николай Евменов вручил командиру корвета Андреевский флаг, который был затем поднят на кормовом флагштоке одновременно с подъемом флагов расцвечивания.

Выступая на церемонии, главнокомандующий ВМФ России сказал: «Сегодня для Военно-Морского Флота знаковое событие – подъем Военно-морского флага на головном, новейшем боевом корабле проекта 20385 «Гремящий». На судостроительном заводе «Северная верфь» за его многолетнюю историю было построено более 170 боевых кораблей различных классов. Корвет проекта 20385 разработки Центрального проектно-конструкторского бюро «Алмаз» является дальнейшим развитием корвета проекта 20380, на нем установлено современное ударное и радиотехническое вооружение, значительно расширены возможности корабля по решению задач по прямому предназначению. Работа над созданием корабля велась в тесном взаимодействии Главного командования Военно-Морского Флота и Объединенной судостроительной корпорации. Военно-научное сопровождение проектирования и создания корвета «Гремящий» велось Военным Учебно-Научным Центром ВМФ».

Адмирал Николай Евменов в своем выступлении отметил: «В ближайшее время корвет будет передислоцирован к месту постоянного базирования на Тихоокеанский флот, где будет выполнять боевые задачи по охране самого восточного форпоста нашей страны. В перспективе корабли данного проекта совместно с корветами проекта 20380 составят основу группировок кораблей Военно-Морского Флота в ближней морской зоне».

«Название корабля «Гремящий» не ново для Военно-Морского Флота. В годы Великой Отечественной Войны именем «Гремящий» был назван самый известный эсминец Северного флота, удостоенный звания «гвардейский» за выполнение задач по эскортированию полярных союзных конвоев. Его первый командир Гурин Антон Иосифович, впоследствии контр-адмирал, был удостоен высокого звания Герой Советского Союза.

Выражаю уверенность, что экипаж корабля будет гордиться этим именем и с достоинством представлять Военно-морской флаг в любой точке мирового океана. Благодарю всех тех, кто внес свой труд, умение, талант и душу в создание этого корабля, а экипажу пожелать «Семь футов под килем», – сказал главком ВМФ.

Корвет проекта 20385 предназначен для ведения боевых действий в ближней морской зоне, ведения борьбы с надводными кораблями и подводными лодками противника, а также для артиллерийской поддержки морского десанта в ходе морских десантных операций. На «Гремящем» размещены артиллерийский, противоракетный, противолодочный, гидроакустический и радиолокационный комплексы, ангар для вертолета Ка-27.

Нынешний «Гремящий» – пятый, построенный на стапелях верфи. Самый знаменитый из них - эсминец «Гремящий», который в Великую Отечественную войну воевал в составе Северного флота. Он прошел в боях 60 тысяч миль, отразил 112 налетов вражеской авиации, уничтожив 14 и повредив 23 самолета. Принял участие в проводке 39 союзных и 24 отечественных полярный конвоев. В 1943 году удостоен звания Гвардейского.

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