02.01.2021 (12:00)

Новый многофункциональный робототехнический комплекс создадут для войск РХБ защиты

В интересах войск радиационной, химической и биологической защиты Вооруженных Сил Российской Федерации разрабатывается многофункциональный робототехнический комплекс радиационной, химической и биологической защиты МРК-РХБЗ.

В состав многофункционального комплекса войдут наземные роботизированные платформы и беспилотные летательные аппараты.

Комплекс будет предназначен для выполнения мероприятий по ведению радиационной, химической и биологической разведки на местности, проведения мероприятий по ликвидации последствий применения противником оружием массового поражения в военное время.

В мирное время данный комплекс возможно будет применить в случае возникновения (ликвидации последствий) аварий на РХБ опасных объектах.

Работа по созданию МРК-РХБЗ осуществляется предприятиями промышленности в рамках выполнения государственного оборонного заказа.

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