29.12.2020 (20:46)

Военнослужащие Северного флота приступили к подготовке к Новому году

На кораблях и в воинских частях Северного флота готовятся к празднованию Нового года. Идет подготовка и на флагмане Северного флота — тяжелом атомном ракетном крейсере «Петр Великий».

Моряки украшают гирляндами и новогодними ёлками места проживания. В преддверии праздника на кораблях проходят конкурсы по подготовке новогодней стенной печати, по итогам которых будут выявлены лучшие подразделения. Победители получат сладкие подарки.

Также на период праздников для военнослужащих подготовлено специальное праздничное меню, дополненное апельсинами, яблоками, шоколадом и выпечкой.

В первые праздничные дни нового 2021 года для военнослужащих запланированы культурно-досуговые и спортивные мероприятия. Праздник у моряков Северного флота получится настоящим — в кают-компаниях и столовых установят новогодние ёлки, пройдут концерт художественной самодеятельности с участием Деда Мороза и Снегурочки. В новогоднюю ночь военнослужащим будут вручены подарки.

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