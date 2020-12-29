29.12.2020 (20:38)

В Военной академии РВСН имени Петра Великого прошла отчетно-выборная конференция ветеранской организации

В Военной академии Ракетных войск стратегического назначения (РВСН) имени Петра Великого прошла отчетно-выборная конференция ветеранской организации. В ней приняли участие заместитель начальника академии полковник Анатолий Руг и представители ветеранских организаций.

С отчетным докладом о деятельности организации выступил заместитель председателя Совета ветеранов полковник Анатолий Размазнин.

В ходе мероприятия обсуждались вопросы защиты социальных прав и интересов ветеранов, патриотического воспитания молодежи, культурно-просветительской работы, проведения 75-летия Победы в Великой Отечественной войне и 200-летия со дня образования академии.

История ветеранской организации берет своё начало с 1969 года, когда в соответствии с приказом начальника академии маршала артиллерии Георгия Одинцова была создана ветеранская организация академии с целью привлечения ветеранов к активному участию в военно-патриотическом воспитании личного состава, оказания помощи командованию в подготовке и проведении государственных военных праздников и юбилейных дат ветеранов.

Первым председателем Совета ветеранов был назначен заслуженный деятель науки и техники РСФСР, лауреат Сталинской премии, доктор технических наук генерал-лейтенант Григорий Третьяков.

В последующем председателем Совета избирались генерал-майор Николай Филиппович (1976–1986 гг.), генерал-лейтенант Владимир Орлов (1986–1992 гг.), генерал-майор Семен Бармас (1992–2008 гг.), генерал–лейтенант Ремус Маркитан (2008–2017 гг.).

С 2017 года ветеранскую организацию возглавляет генерал-майор Алексей Коннов.

Сегодня в ветеранской организации насчитывается 270 человек. Более 90% ветеранов имеют ученые звания и ученые степени.

Новым председателем Совета избран генерал-майор Александр Сивачев.

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