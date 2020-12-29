Карта сайта
Русскийx
Версии сайтаx
RSS Facebook Twitter Youtube Instagram VKontakte Odnoklassniki
Руководство Структура Карьера Образование Соцобеспечение Документы Энциклопедия Мультимедиа Контакты
Главная < Новости < В стране < Подробнее

29.12.2020 (20:34)

В музеях Омского ракетного объединения завершено обновление экспозиций

В музеях Омского ракетного объединения завершено обновление экспозиций, комнат истории, боевой и воинской славы.

В частности, обновлены экспозиции «Воинский путь соединений», «Великая Отечественная война 1941–1945 годов» и «Современность».

Обновление экспозиций проведено с целью обеспечения системного противодействия фальсификации отечественной военной истории, организации военно-исторической пропаганды и патриотического воспитания военнослужащих и гражданского персонала Ракетных войск стратегического назначения и граждан Российской Федерации.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
Новости по теме:
Центральный музей Вооруженных Сил Российской Федерации в новогодние каникулы останется на связи со своими посетителями
В РВСН проводится вакцинация личного состава от коронавирусной инфекции
В частях и соединениях РВСН новобранцы принимают Военную присягу
В РВСН продолжается поставка «МИОМ» и «Листвы» для ПГРК «Ярс»

Метки:
РВСН , Культура , Музеи
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
Версия для печати
ServerCode=node2 isCompatibilityMode=false