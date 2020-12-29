29.12.2020 (20:34)

В музеях Омского ракетного объединения завершено обновление экспозиций

В музеях Омского ракетного объединения завершено обновление экспозиций, комнат истории, боевой и воинской славы.

В частности, обновлены экспозиции «Воинский путь соединений», «Великая Отечественная война 1941–1945 годов» и «Современность».

Обновление экспозиций проведено с целью обеспечения системного противодействия фальсификации отечественной военной истории, организации военно-исторической пропаганды и патриотического воспитания военнослужащих и гражданского персонала Ракетных войск стратегического назначения и граждан Российской Федерации.

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