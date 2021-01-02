02.01.2021 (10:00)

Наплаванность экипажей кораблей ВМФ России в 2020 году составила около 17000 суток

В истекшем 2020 году наплаванность боевых кораблей и судов Военно-Морского Флота России составила около 17 000 суток. К действиям в составе межвидовых группировок на флотах было подготовлено свыше 20 корабельных тактических групп.

В лучшую сторону по результатам боевой подготовки надводных сил по итогам 2020 года отмечены Тихоокеанский флот, подводных сил – Северный и Тихоокеанский флоты, однородных тактических групп – вновь Тихоокеанский флот и Каспийская флотилия.

Одним из экзаменов для военных моряков стали учения в ходе учения «Океанский щит-2020», в ходе которых были успешно отработаны совместные практические действия сил Черноморского, Балтийского, Северного и Тихоокеанского флотов, морской авиации ВМФ и авиации Воздушно-космических сил, в том числе дальней и военно-транспортной, подразделений Командования сил специальных операций. Практически одновременно оно проходило в акваториях 13 морей на трёх стратегических направлениях. К выполнению задач привлекалось около 170 единиц вооружения и военной техники, в том числе надводные корабли всех классов и суда вспомогательного флота, атомные и дизель-электрические подводные лодки.

По указанию Главнокомандующего ВМФ России Адмирала Николая Евменова, в Главном командовании ВМФ произведен анализ действий сил на учениях «Океанский щит -2020». Результаты этого анализа доведены до командования флотов и Каспийской флотилии.

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