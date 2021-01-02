02.01.2021 (09:00)

В войсках стартовали отборочные этапы подготовки команд к АрМИ-2021

В войсках стартовали отборочные этапы по подготовке команд к Армейским международным играм-2021. До конца июня будут проведено пять отборочных этапов.

В январе в воинских частях, в феврале в соединениях, в марте в объединениях, в апреле в военных округах и мае-июне пройдут всеармейские отборочные соревнования, по итогам которых будут сформированы сборные команды для участия в АрМИ-2021 от Вооруженных Сил Российской Федерации. Всего будет сформировано 34 команды для участия во всех конкурсах армейских игр.

В ходе отборочных этапов к АрМИ-2021 будут привлекаться более 110 тыс. экипажей, расчетов, подразделений. В их составе будет задействовано более 450 тысяч военнослужащих.

Для проведения всеармейских этапов будет задействовано более 30 полигонов, десять из них впервые. С этой целью на всех полигонах начата работа по их оборудованию для проведения конкурсов.

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