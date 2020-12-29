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29.12.2020 (18:29)

Военные автоинспекторы российской базы в Киргизии провели акцию «Ремень безопасности»

В канун новогодних праздников сотрудники военной автомобильной инспекции (ВАИ) объединенной российской военной базы в Киргизской Республике провели информационно-профилактическую акцию «Ремень безопасности».

Военные автоинспекторы организовали пункты проверки выезжающего автомобильного транспорта с территории военного городка и аэродрома, разъясняя водителям необходимость всегда пристегиваться ремнями безопасности и требовать этого от своих пассажиров.

Профилактическая акция «Ремень безопасности» направлена на формирование у участников дорожного движения отношения к ремням безопасности как к важнейшему элементу системы пассивной безопасности автомобилей и повышение дорожно-транспортной дисциплины у водителей воинских частей.

Пресс-служба Центрального военного округа
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Метки:
Центральный военный округ , Безопасность , Киргизия , ВАИ
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