29.12.2020 (18:17)

Танкисты Кантемировской танковой дивизии выполнили норматив по уничтожению низколетящих воздушных целей

На полигоне Головеньки Московской области танкисты Кантемировской танковой дивизии гвардейской танковой армии Западного военного округа (ЗВО) отработали действия по уничтожению низколетящих воздушных целей из 12,7-мм крупнокалиберных пулеметов «Корд».

Перед стрелками появлялись цели на расстоянии от 300 до 2000 метров, задачей танкистов было уничтожить летательные аппараты условного противника. Не смотря на сложность ведения огня, стоя в башне танка, танкисты выполнили норматив, поразив все мишени.

После отработки норматива по уничтожению низколетящих целей военнослужащие отработали нормативы по стрельбе из стрелкового оружия из башни танка и поражение противника ручной гранатой.

Всего в стрельбах приняло участие более 200 военнослужащих, было задействоано свыше 70 единиц вооружения и военной техники Кантемировской танковой дивизии танкового объединения ЗВО.

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