Карта сайта
Русскийx
Версии сайтаx
RSS Facebook Twitter Youtube Instagram VKontakte Odnoklassniki
Руководство Структура Карьера Образование Соцобеспечение Документы Энциклопедия Мультимедиа Контакты
Главная < Новости < В стране < Подробнее

29.12.2020 (17:59)

В Нижегородской области танкисты ЗВО в ходе учения уничтожили условного противника в городе

В Нижегородской области на полигоне Мулино танкисты отдельной танковой бригады гвардейской танковой Краснознаменной армии Западного военного округа (ЗВО) в рамках ротно-тактического учения уничтожили условного противника, занявшего круговую оборону в населенном пункте.

Учение носило двухсторонний характер, и военнослужащим в наступлении противостояла танковая и мотострелковая роты.

Не смотря на отличную подготовку оборонительных позиций, наличие запасных позиций, военнослужащие в обороне не ожидали атаки танкового взвода с тыла. В составе основных танковых сил были танки Т-72Б3, а мотострелковые подразделения поддерживали боевые машины пехоты БМП-2.

В ротно-тактическом учении приняло участие около 300 военнослужащих, было задействовано свыше 80 единиц вооружения, военной и специальной техники.

Пресс-служба Западного военного округа
Новости по теме:
Молодые военнослужащие бригады материально-технического обеспечения ЗВО приняли присягу в Воронежской области
На полигонах в Подмосковье прошел День специалиста разведывательных подразделений танковой армии ЗВО
Детей военнослужащих Оперативной группы российских войск в Приднестровье поздравили с наступающим Новым годом
Российские военнослужащие в Приднестровье завершили этап одиночной подготовки

Метки:
Сухопутные войска , Танковые войска , Западный военный округ , Боевая подготовка
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
Версия для печати
ServerCode=node1 isCompatibilityMode=false