29.12.2020 (17:59)

В Нижегородской области танкисты ЗВО в ходе учения уничтожили условного противника в городе

В Нижегородской области на полигоне Мулино танкисты отдельной танковой бригады гвардейской танковой Краснознаменной армии Западного военного округа (ЗВО) в рамках ротно-тактического учения уничтожили условного противника, занявшего круговую оборону в населенном пункте.

Учение носило двухсторонний характер, и военнослужащим в наступлении противостояла танковая и мотострелковая роты.

Не смотря на отличную подготовку оборонительных позиций, наличие запасных позиций, военнослужащие в обороне не ожидали атаки танкового взвода с тыла. В составе основных танковых сил были танки Т-72Б3, а мотострелковые подразделения поддерживали боевые машины пехоты БМП-2.

В ротно-тактическом учении приняло участие около 300 военнослужащих, было задействовано свыше 80 единиц вооружения, военной и специальной техники.

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