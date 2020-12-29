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29.12.2020 (17:54)

Молодые военнослужащие бригады материально-технического обеспечения ЗВО приняли присягу в Воронежской области

На территории отдельной бригады материально-технического обеспечения Западного военного округа (ЗВО) в городе Лиски Воронежской области прошла торжественная церемония принятия Военной присяги молодыми военнослужащими.

Клятву защищать Отечество, выполнять требования общевоинских уставов, приказы командиров и начальников дали свыше 40 новобранцев, недавно прошедших курс начальной боевой подготовки. Торжественная церемония проходила на территории соединения с соблюдением всех требований санитарно-эпидемиологической обстановки — все военнослужащие, соблюдали социальную дистанцию и использовали медицинские маски.

«Во все времена материально-техническое обеспечение войск играло важную роль не только в повседневной деятельности армии, но и в боевых условиях, неизменно подтверждая, что без нас не возможен успех в сражениях», — подчеркнул во время проведения к присяге командир отдельной бригады материально-технического обеспечения ЗВО подполковник Анатолий Накидалюк.

После проведения к Военной присяге военнослужащие были распределены по штатным подразделениям, где приступили к изучению программы специальной подготовки дорожно-комендантских, автомобильных, ремонтных, понтонно-мостовых и трубопроводных подразделений.

Пресс-служба Западного военного округа
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Метки:
МТО , Западный военный округ , Торжественные церемонии , Присяга
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