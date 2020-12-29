29.12.2020 (17:51)
На полигонах Черноморского флота завершилась огневая подготовка личного состава армейского корпуса
Подразделения береговой обороны и морской пехоты армейского корпуса Черноморского флота (ЧФ) завершили выполнение плановых учебно-боевых стрельб из штатного оружия.
Стрельбы проходили на полигонах Опук, Ангарский и Казачий, расположенных на территории Крымского полуострова.
Сейчас военнослужащие возвращаются с полигонов в пункты постоянной дислокации.
В ходе мероприятий боевой подготовки личный состав подразделений береговой обороны выполнил упражнения контрольных стрельб из вооружения танков Т-72Б3 и бронетранспортёров БТР-82А.
Военнослужащие из состава подразделений морской пехоты выполнили практические упражнения из штатных автоматов АК-74 и ручных противотанковых гранатомётов РПГ-7В.
Во время учебно-боевых стрельб личный состав отработал поражение различных типов мишеней, как неподвижных, так и движущихся на расстояниях от 100 метров до 1 километра.
Стрельбы проходили в рамках огневой подготовки подразделений береговых войск Черноморского флота. После завершения новогодних праздников личный состав продолжит боевую учёбу.