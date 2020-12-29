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29.12.2020 (17:51)

На полигонах Черноморского флота завершилась огневая подготовка личного состава армейского корпуса

Подразделения береговой обороны и морской пехоты армейского корпуса Черноморского флота (ЧФ) завершили выполнение плановых учебно-боевых стрельб из штатного оружия.

Стрельбы проходили на полигонах Опук, Ангарский и Казачий, расположенных на территории Крымского полуострова.

Сейчас военнослужащие возвращаются с полигонов в пункты постоянной дислокации.

В ходе мероприятий боевой подготовки личный состав подразделений береговой обороны выполнил упражнения контрольных стрельб из вооружения танков Т-72Б3 и бронетранспортёров БТР-82А.

Военнослужащие из состава подразделений морской пехоты выполнили практические упражнения из штатных автоматов АК-74 и ручных противотанковых гранатомётов РПГ-7В.

Во время учебно-боевых стрельб личный состав отработал поражение различных типов мишеней, как неподвижных, так и движущихся на расстояниях от 100 метров до 1 километра.

Стрельбы проходили в рамках огневой подготовки подразделений береговых войск Черноморского флота. После завершения новогодних праздников личный состав продолжит боевую учёбу.

Пресс-служба Южного военного округа
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Метки:
Черноморский флот , Южный военный округ
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