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29.12.2020 (17:51)

На полигонах в Подмосковье прошел День специалиста разведывательных подразделений танковой армии ЗВО

В Подмосковье на полигонах Алабино и Головеньки прошел День специалиста разведывательных подразделений гвардейской танковой Краснознаменной армии Западного военного округа (ЗВО).

В рамках мероприятия с военнослужащими провели занятия по огневой и тактической подготовке, в ходе которых разведчики сдали более 40 различных нормативов.

Главным испытанием для гвардейцев стало прохождение штурмовой полосы препятствий длинной более 300 метров и включающей в себя более 20 различных препятствий, в том числе заграждения колючей проволоки и горящие полуразрушенные здания.

В Дне специалиста приняло участие более 400 военнослужащих, было задействоано около 70 единиц вооружения и военной техники Таманской мотострелковой и Кантемировской танковой дивизий гвардейской танковой армии ЗВО.

Пресс-служба Западного военного округа
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Метки:
Сухопутные войска , Танковые войска , Западный военный округ , Праздники , Торжественные церемонии , Разведывательные подразделения
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