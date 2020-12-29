29.12.2020 (17:44)
Детей военнослужащих Оперативной группы российских войск в Приднестровье поздравили с наступающим Новым годом
В преддверии Нового года Дед Мороз и Снегурочка традиционно со сладкими подарками отправились поздравить детей военнослужащих Оперативной группы российских войск в Приднестровском регионе Республики Молдова (ОГРВ ПРРМ).
Каждый семейный военнослужащий имел возможность оставить заявку в гарнизонном офицерском клубе о посещении с новогодними поздравлениями Деда Мороза и Снегурочки на дому.
В каждом доме с нетерпением готовились к встрече со сказочными персонажами. Ребята рассказывали стихи, пели песни и танцевали с Дедом Морозом и Снегурочкой. Для детей постарше были заготовлены спортивные игры и головоломки.
В завершение каждой встречи ребята делали с Дедом Морозом и Снегурочкой совместные фотографии и получали от них новогодние подарки.
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