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29.12.2020 (17:44)

Детей военнослужащих Оперативной группы российских войск в Приднестровье поздравили с наступающим Новым годом

В преддверии Нового года Дед Мороз и Снегурочка традиционно со сладкими подарками отправились поздравить детей военнослужащих Оперативной группы российских войск в Приднестровском регионе Республики Молдова (ОГРВ ПРРМ).

Каждый семейный военнослужащий имел возможность оставить заявку в гарнизонном офицерском клубе о посещении с новогодними поздравлениями Деда Мороза и Снегурочки на дому.

В каждом доме с нетерпением готовились к встрече со сказочными персонажами. Ребята рассказывали стихи, пели песни и танцевали с Дедом Морозом и Снегурочкой. Для детей постарше были заготовлены спортивные игры и головоломки.

В завершение каждой встречи ребята делали с Дедом Морозом и Снегурочкой совместные фотографии и получали от них новогодние подарки.

Пресс-служба Западного военного округа
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Метки:
Западный военный округ , Праздники , Социальное развитие
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