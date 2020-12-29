29.12.2020 (17:41)
Российские военнослужащие в Приднестровье завершили этап одиночной подготовки
В рамках зимнего периода обучения в Оперативной группе российских войск в Приднестровском регионе Республики Молдова (ОГРВ ПРРМ) завершился этап одиночной подготовки военнослужащих.
В рамках этапа военнослужащие совершенствовали свои навыки при выполнении нормативов по тактической, огневой, инженерной подготовке, радиационной, химической, биологической защите и другим предметам боевой подготовки.
Кроме того, согласно программе подготовки военнослужащих, проходящих службу в подразделениях миротворческих сил, личный состав мотострелкового батальона ОГРВ ПРРМ изучил нормы международного права, военно-политическую обстановку, культурные и исторические ценности региона пребывания, а также основы организации и несения службы на совместных миротворческих постах.
В ближайшее время российские военнослужащие в Приднестровье приступят к следующему этапу подготовки — боевому слаживанию отделений.