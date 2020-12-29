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29.12.2020 (17:41)

Российские военнослужащие в Приднестровье завершили этап одиночной подготовки

В рамках зимнего периода обучения в Оперативной группе российских войск в Приднестровском регионе Республики Молдова (ОГРВ ПРРМ) завершился этап одиночной подготовки военнослужащих.

В рамках этапа военнослужащие совершенствовали свои навыки при выполнении нормативов по тактической, огневой, инженерной подготовке, радиационной, химической, биологической защите и другим предметам боевой подготовки.

Кроме того, согласно программе подготовки военнослужащих, проходящих службу в подразделениях миротворческих сил, личный состав мотострелкового батальона ОГРВ ПРРМ изучил нормы международного права, военно-политическую обстановку, культурные и исторические ценности региона пребывания, а также основы организации и несения службы на совместных миротворческих постах.

В ближайшее время российские военнослужащие в Приднестровье приступят к следующему этапу подготовки — боевому слаживанию отделений.

Пресс-служба Западного военного округа
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Метки:
Западный военный округ , Боевая подготовка , Приднестровье
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