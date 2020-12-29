29.12.2020 (17:29)

Слушатели Военной академии Генерального штаба ВС РФ завершили 2020 год успешной сдачей экзаменов

Слушатели Военной академии Генерального штаба Вооруженных Сил Российской Федерации завершили финальный семестр уходящего года успешной сдачей зачетов и экзаменов. Несмотря на обусловленные профилактикой заболеваемости в условиях пандемии изменения в учебном процессе, его интенсивность сохранилась на уровне прошлого года.

Результаты испытаний свидетельствуют, что офицеры и генералы, которые проходят обучение на факультете национальной безопасности и обороны государства, усвоили учебный материал в полном объеме.

Благодаря сочетанию традиционных форм с дистанционными технологиями академия выполнила плановые показатели в образовательной деятельности на специальном факультете, в стенах которого учатся представители зарубежных армий.

Буквально накануне командование академии вручило дипломы очередной группе выпускников факультета переподготовки и повышения квалификации, где наряду с офицерами органов военного управления стратегического уровня во втором семестре обучались представители федеральных органов исполнительной власти, руководство регионов России, крупнейших госкомпаний и научных центров.

Академия Генерального штаба — главный военный вуз страны, в котором созданы все условия для развития и профессионального роста высших командных кадров, а также специалистов в области обороны и национальной безопасности.

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