29.12.2020 (17:23)

В Москве подвели итоги развития военного сотрудничества стран СНГ за 2020 год

29 декабря в Международном военном центре были подведены итоги работы по развитию военного сотрудничества в формате Совета министров обороны государств – участников СНГ за прошедший год и намечены пути дальнейшего взаимодействия в области обороны и безопасности в 2021 году.

К участникам встречи с приветственным словом обратился секретарь Совета министров обороны государств – участников СНГ генерал-майор Юрий Дашкин. Он рассказал, что 2020 год стал во многом знаковым. Из-за пандемии в многостороннее военное сотрудничество и деятельность Секретариата СМО СНГ были внесены серьезные корректировки.

Главным событием 2020 года явилось 75-летие Победы в Великой Отечественной войне.

Совет министров обороны государств – участников СНГ и военные ведомства стран Содружества стали инициаторами и основой организации многих торжественных мероприятий, посвященных этой знаменательной дате.

К Дню Победы во многих странах были открыты мемориальные комплексы, проведены военные парады и организовано множество социально значимых мероприятий.

Секретариат СМО СНГ внес свой вклад в сохранение памяти о Великой Отечественной войне и общей Победе.

В рамках реализации утвержденного главами государств Плана мероприятий, посвященных 75-летию Великой Победы, Секретариатом СМО СНГ был организован ряд творческих конкурсов и тематических мероприятий.

Являясь инициатором многих начинаний, Секретариат СМО СНГ подготовил и издал историко-патриотический Альманах документальных и художественных произведений о Великой Отечественной войне 1941-1945 годов.

Его презентация состоялась на Совместном заседании министров обороны государств – участников СНГ, государств-членов ШОС и ОДКБ 4 сентября 2020 года в парке «Патриот». Сборник получил высокую оценку глав оборонных ведомств и участников встречи.

Сотрудниками Секретариата СМО СНГ значительно обновлена экспозиция в Музее международного военного сотрудничества, посвященная героическим страницам Великой Отечественной войны и вкладу народов Содружества в общую Победу. Эта работа будет продолжена и в новом году.

Несомненно, ключевым событием текущего года стало проведение первого в истории Совместного заседания министров обороны государств – участников СНГ, государств-членов ШОС и ОДКБ.

Важно отметить, что идея его проведения зародилась в Секретариате СМО СНГ, была поддержана председателем и членами Совета министров обороны и реализована совместно с Министерством обороны Российской Федерации.

Впервые за общим столом удалось организовать встречу глав оборонных ведомств государств, образующих ключевые региональные организации Евразии.

Результаты проведенного заседания еще требуют глубокого осмысления. Но уже понятно, что Совместное заседание обладает огромным потенциалом для расширения формата сотрудничества стран Содружества и источником новых идей в развитии международного военного партнерства.

Важнейшими мероприятиями года также стали впервые проведенное в Республике Узбекистан заседание Комитета начальников штабов вооруженных сил государств СНГ (30 октября, г. Самарканд) и заседание Координационного комитета начальников связи (1 октября, г. Брест, Республика Беларусь).

Значимую роль в поддержании военного сотрудничества в текущем году сыграли тренировки войск (сил), проведенные в рамках функционирования совместных систем военного назначения.

Наиболее ярким событием текущего года стали Армейские международные игры, где страны Содружества традиционно занимают лидирующую роль как в качестве организаторов, так и участников состязаний.

В уходящем году в рамках Совета министров обороны государств – участников СНГ удалось провести комплекс мероприятий в военно-гуманитарной сфере. Прежде всего это касается творческих конкурсов, олимпиады среди воспитанников довузовских учебных заведений по географии (13-15 марта, г. Москва), музыкального конкурса «Виват, Победа!», проводимого в рамках Всероссийского фестиваля народного творчества «Катюша».

В течение года при активном участии Секретариата СМО СНГ были проведены и другие мероприятия.

Из-за сложной эпидемиологической ситуации некоторые мероприятия решением Совета министров обороны перенесены на более поздние сроки и их выполнение продолжится в 2021 году.

Важнейшим итогом уходящего года стало завершение реализации Концепции военного сотрудничества государств – участников СНГ до 2020 года, нацеленной на развитие взаимодействия стран в военной сфере как целостной системы, действующей в интересах обеспечения безопасности каждого государства – участника и всего Содружества.

Наступающий год будет знаковым, фактически начнется реализация Концепции военного сотрудничества до 2025 года, утвержденной 18 декабря 2020 года на заседании Совета глав государств СНГ.

В первую очередь, предстоит активно внедрять дистанционные формы сотрудничества с использованием современных технологий.

Секретариат СМО СНГ будет расширять свое участие во всех процессах военного сотрудничества стран Содружества от постоянного мониторинга военно-политической обстановки в регионах, до подготовки предложений Совету министров обороны по развитию востребованных направлений и апробации новых мероприятий.

Значительные усилия предстоит направить на укрепление духовного единства вооруженных сил стран Содружества. Важным стимулом для активизации работы в данном направлении выступает 100-летний юбилей образования СССР и 30-летие создания СНГ.

Завершая свое выступление, генерал-майор Юрий Дашкин отметил, что в целом для Секретариата Совета министров обороны государств – участников СНГ следующий год будет ещё более насыщенным и интенсивным и выразил уверенность, что совместными усилиями удастся реализовать намеченные планы.

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