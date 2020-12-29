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29.12.2020 (17:02)

Министр обороны РФ Сергей Шойгу вручил ордена Суворова и Жукова пяти воинским коллективам

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Министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу вручил ордена Суворова и Жукова командованию Военно-транспортной авиации, 929-му Государственному лётно-испытательному центру, Военной академии РВСН, 7-й военной базе Южного военного округа и 3-й отдельной бригаде спецназначения Центрального военного округа.

Соответствующие указы подписал Президент РФ Владимир Путин.

«Награждение орденами Суворова и Жукова - это достойная оценка вашего ратного труда. Уверен, что вы будете и впредь честно выполнять воинский долг, способствовать повышению оборонной мощи России и защите её национальных интересов», - сказал Сергей Шойгу на церемонии вручения государственных наград.

По его словам, командование Военно-транспортной авиации выполняет важнейшие функции по обеспечению боевой подготовки и жизнедеятельности Вооружённых Сил, миротворческих и специальных операций. «В условиях борьбы с пандемией неотъемлемой частью деятельности лётных экипажей стала оперативная переброска медицинского персонала и оборудования, а также личного состава и техники войск РХБ защиты в неблагополучные районы, в том числе на территории иностранных государств», – сказал министр, вручая орден Суворова.

929-й Государственный лётно-испытательный центр Министерства обороны имени В.П.Чкалова также награждён орденом Суворова. Шойгу подчеркнул, что ГЛИЦ на протяжении века эффективно проводит лётные и наземные испытания авиационной техники, готовит научные рекомендации для принятия её на вооружение, в Центре создана настоящая школа профессиональной подготовки высококлассных лётчиков, штурманов и инженеров-испытателей.

«Военная академия Ракетных войск стратегического назначения имени Петра Великого - одно из старейших военно-учебных заведений страны. Она успешно готовит высококвалифицированные офицерские кадры, проводит фундаментальные и прикладные научные исследования в различных областях науки и техники», – сказал Шойгу, вручая академии орден Жукова.

Такую же награду получила 7-я военная база Южного военного округа, которая сегодня выступает одним из гарантов мира и стабильности в Закавказье.

«В Сирийской Арабской Республике её военнослужащие показывают примеры мужества и стойкости в борьбе с международным терроризмом», - отметил министр.

Ещё один орден Жукова получила 3-я отдельная бригада специального назначения. Глава военного ведомства подчеркнул, что бригада является лучшим разведывательным соединением Центрального военного округа. «Гвардейцы с честью выполняют боевые задачи в Сирии. Активно участвуют в оказании помощи правительственным войскам республики на самых ответственных участках борьбы с террористами», – отметил Сергей Шойгу.

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Метки:
Министр обороны , Торжественные церемонии , Награждения
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