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29.12.2020 (16:31)

В Энгельсском соединении дальней авиации молодое пополнение приняло Военную присягу

Более 200 молодых солдат, призванных осенью 2020 года из различных регионов России для прохождения военной службы в Энгельсском соединении дальней авиации, приняло Военную присягу.

Ритуал приведения к Военной присяге начался с выноса Государственного флага Российской Федерации и Георгиевского знамени соединения.

«От всего сердца командование части поздравляет вас с этим знаменательным событием. Я желаю вам быть верными военной присяге, добросовестно и ответственно выполнять свои обязанности. Для каждого военнослужащего этот особенный день навсегда останется в памяти», - с такими словами выступил перед новобранцами заместитель командира тяжёлого бомбардировочного авиационного полка по военно-политической работе подполковник Борис Застрожников.

Менее чем за полтора месяца, предшествующих этому дню, все они прошли курс общевойсковой подготовки, одиночную боевую подготовку, окрепли морально и физически, изучили общевоинские уставы и основы безопасности военной службы.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
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Метки:
Призывник , Военная служба по призыву , Дальняя авиация , Призыв , ВВС , Воздушно-космические силы (ВКС)
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