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29.12.2020 (16:04)

Отряд кораблей Балтийского флота зашел в Средиземное море

Отряд кораблей Балтийского флота в составе корвета «Стойкий», среднего морского танкера «Кола» и морского буксира «Яков Гребельский», находящийся в плановом дальнем походе, через Гибралтарский пролив вышел в Средиземное море.

Несколькими днями ранее отряд кораблей прошел проливную зону между Европой и Великобританией. В Атлантике корвет Балтийского флота «Стойкий» отработал задачу по поиску, обнаружению и уничтожению подводной лодки условного противника, взаимодействуя с экипажем противолодочного вертолета Ка-27ПЛ.

В походе корвет «Стойкий» выполняет множество учебно-боевых задач и тренировок, среди которых учения по связи, противовоздушной, противолодочной и противодиверсионной обороне.

Отряд кораблей Балтийского флота вышел из главной базы флота г. Балтийска 16 декабря. Основная задача похода – обеспечение военно-морского присутствия и демонстрация Андреевского флага в различных районах Атлантики, Средиземноморья и Индийского океана.

Пресс-служба Западного военного округа
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Метки:
Военно-Морской Флот , Балтийский флот , Западный военный округ , Корабли
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