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29.12.2020 (16:01)

Военная академия Генерального штаба ВС РФ внедрила в учебный процесс две новые дисциплины

Военная академия Генерального штаба Вооруженных Сил Российской Федерации в 2020 году внедрила в учебный процесс две новые дисциплины — «Информационные технологии» и «Электронные образовательные и информационные ресурсы», разработанные на основе современных тенденций развития военной связи и опыта боевых действий в Сирии.

В программы вошли актуальные научные разработки в сфере информационных и телекоммуникационных технологий: развитие конвергентных и нейронных сетей, квантовой связи, радиофотонных методов обработки информации и другие. Их применение позволяет создавать современные интегрированные сети связи, которые отличает повышенная скорость прохождения данных, защищенность, а также многовариантность построения систем управления войсками.

Дисциплины насыщены практическими занятиями на базе Главного вычислительного центра Вооруженных Сил Российской Федерации, профильных научно-исследовательских организаций и промышленных предприятий.

Кафедра связи и информационных технологий, которая разработала и реализует новые дисциплины, проводит образовательную и методическую деятельность в тесном взаимодействии с кафедрами военной стратегии, оперативного искусства, военного управления и другими подразделениями академии.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
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Метки:
Военная академия , Военное образование , Социальное развитие
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