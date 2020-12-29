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29.12.2020 (15:30)

Заместитель командующего войсками ЦВО генерал-майор Рустам Миннекаев проинспектировал соединения и воинские части в Сибири

Генерал-майор Рустам Миннекаев, назначенный на должность заместителя командующего войсками Центрального военного округа (ЦВО) по военно-политической работе, проинспектировал состояние военно-политической работы в мотострелковых бригадах, дислоцированных Алтайском крае и Кемеровской области, а также в воинских частях Новосибирского гарнизона.

Заместитель командующего заслушал доклады командиров частей о готовности к новогодним праздникам, а также провел прием по личным вопросам военнослужащих и членов их семей.

Справочно:

41-я общевойсковая армия ЦВО дислоцируется на территории Новосибирской, Кемеровской, Омской, Тюменской, Иркутской областей, Алтайского края и Республики Тыва. В ее состав входят мотострелковые, артиллерийские соединения, войска противовоздушной обороны, связи, радиационной, химической и биологической защиты.

Пресс-служба Центрального военного округа
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Метки:
Центральный военный округ
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