29.12.2020 (15:30)
Заместитель командующего войсками ЦВО генерал-майор Рустам Миннекаев проинспектировал соединения и воинские части в Сибири
Генерал-майор Рустам Миннекаев, назначенный на должность заместителя командующего войсками Центрального военного округа (ЦВО) по военно-политической работе, проинспектировал состояние военно-политической работы в мотострелковых бригадах, дислоцированных Алтайском крае и Кемеровской области, а также в воинских частях Новосибирского гарнизона.
Заместитель командующего заслушал доклады командиров частей о готовности к новогодним праздникам, а также провел прием по личным вопросам военнослужащих и членов их семей.
Справочно:
41-я общевойсковая армия ЦВО дислоцируется на территории Новосибирской, Кемеровской, Омской, Тюменской, Иркутской областей, Алтайского края и Республики Тыва. В ее состав входят мотострелковые, артиллерийские соединения, войска противовоздушной обороны, связи, радиационной, химической и биологической защиты.