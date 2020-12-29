29.12.2020 (15:13)
В Сибири завершился начальный этап вакцинации военнослужащих от коронавирусной инфекции
В Сибири завершился начальный этап вакцинации военнослужащих от коронавирусной инфекции. В нем на добровольной основе приняли участие более 1,2 тыс. человек.
В первую очередь вакцину получили военные медицинские работники, оказывающие помощь в лечении больных COVID-19, командование, а также личный состав, несущий боевое дежурство, соединений и воинских частей, расположенных в Алтайском крае, Кемеровской и Новосибирской областях.
Перед началом процедуры вакцинации военнослужащие в обязательном порядке проходили необходимый медицинский осмотр у терапевта и при отсутствии противопоказаний были привиты первым компонентом нового препарата «Спутник V».
По истечении трех недель они будут ревакцинированы вторым компонентом вакцины.
Вакцинацию вторым компонентом планируется завершить до 30 января.