29.12.2020 (15:13)

В Сибири завершился начальный этап вакцинации военнослужащих от коронавирусной инфекции

В Сибири завершился начальный этап вакцинации военнослужащих от коронавирусной инфекции. В нем на добровольной основе приняли участие более 1,2 тыс. человек.

В первую очередь вакцину получили военные медицинские работники, оказывающие помощь в лечении больных COVID-19, командование, а также личный состав, несущий боевое дежурство, соединений и воинских частей, расположенных в Алтайском крае, Кемеровской и Новосибирской областях.

Перед началом процедуры вакцинации военнослужащие в обязательном порядке проходили необходимый медицинский осмотр у терапевта и при отсутствии противопоказаний были привиты первым компонентом нового препарата «Спутник V».

По истечении трех недель они будут ревакцинированы вторым компонентом вакцины.

Вакцинацию вторым компонентом планируется завершить до 30 января.

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