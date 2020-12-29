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29.12.2020 (15:13)

В Сибири завершился начальный этап вакцинации военнослужащих от коронавирусной инфекции

В Сибири завершился начальный этап вакцинации военнослужащих от коронавирусной инфекции. В нем на добровольной основе приняли участие более 1,2 тыс. человек.

В первую очередь вакцину получили военные медицинские работники, оказывающие помощь в лечении больных COVID-19, командование, а также личный состав, несущий боевое дежурство, соединений и воинских частей, расположенных в Алтайском крае, Кемеровской и Новосибирской областях.

Перед началом процедуры вакцинации военнослужащие в обязательном порядке проходили необходимый медицинский осмотр у терапевта и при отсутствии противопоказаний были привиты первым компонентом нового препарата «Спутник V».

По истечении трех недель они будут ревакцинированы вторым компонентом вакцины.

Вакцинацию вторым компонентом планируется завершить до 30 января.

Пресс-служба Центрального военного округа
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Метки:
COVID-19 , Центральный военный округ , Социальная защита , Медицина
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