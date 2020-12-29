29.12.2020 (14:46)
В ЮВО доставили 10,5 тыс. доз вакцины против COVID-19
Третья самая масштабная партия вакцины от новой коронавирусной инфекции COVID-19 в количестве 10,5 тыс. доз поступила в Южный военный округ (ЮВО).
На сегодняшний день оба компонента вакцины получили уже 2,3 тыс. военнослужащих и медицинского персонала ЮВО.
Кроме того, в войсках военного округа завершается вакцинация около 3,5 тыс. военнослужащих первым компонентом вакцины второй партии.
Вакцинация личного состава проводится в соединениях и воинских частях, где военнослужащие привлекаются к несению боевого дежурства, а также выполнению служебных задач в отрыве от пунктов постоянной дислокации. Привить планируется личный состав экипажей боевых кораблей Черноморского флота и Каспийской флотилии, боевые расчеты комплексов ПВО, летчиков, выполняющих задачи в составе дежурных пар и звеньев оперативно-тактической авиации, а также подразделений военной полиции.
Медицинские специалисты ЮВО продолжат вакцинацию очередной третьей партией вакцины против COVID-19 с 11 января 2021 года.