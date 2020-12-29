29.12.2020 (14:46)

В ЮВО доставили 10,5 тыс. доз вакцины против COVID-19

Третья самая масштабная партия вакцины от новой коронавирусной инфекции COVID-19 в количестве 10,5 тыс. доз поступила в Южный военный округ (ЮВО).

На сегодняшний день оба компонента вакцины получили уже 2,3 тыс. военнослужащих и медицинского персонала ЮВО.

Кроме того, в войсках военного округа завершается вакцинация около 3,5 тыс. военнослужащих первым компонентом вакцины второй партии.

Вакцинация личного состава проводится в соединениях и воинских частях, где военнослужащие привлекаются к несению боевого дежурства, а также выполнению служебных задач в отрыве от пунктов постоянной дислокации. Привить планируется личный состав экипажей боевых кораблей Черноморского флота и Каспийской флотилии, боевые расчеты комплексов ПВО, летчиков, выполняющих задачи в составе дежурных пар и звеньев оперативно-тактической авиации, а также подразделений военной полиции.

Медицинские специалисты ЮВО продолжат вакцинацию очередной третьей партией вакцины против COVID-19 с 11 января 2021 года.

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