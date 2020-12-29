29.12.2020 (14:41)

В объединении ЦВО в Сибири стартовал конкурс по полевой выучке командиров зенитных ракетных дивизионов

В соединениях и воинских частях 41-й общевойсковой армии Центрального военного округа (ЦВО) стартовал первый этап конкурса имени Героя Советского Союза полковника Е.Б. Дерновского по полевой выучке командиров зенитных ракетных дивизионов.

Конкурс проходит на базе соединений, дислоцированных в Кемеровской области и Алтайском крае. В ходе мероприятий командиры зенитных ракетных дивизионов продемонстрируют свои навыки в управлении огнем, выполнят нормативы по технической, тактической, специальной, физической, огневой подготовкам. Также в программу состязаний включены задачи по уничтожению воздушных целей условного противника.

Конкурс продлится в течение трех дней. По итогам состязаний лучшие офицеры примут участие в армейском этапе соревнований.

Справочно:

41-я общевойсковая армия ЦВО дислоцируется на территории Новосибирской, Кемеровской, Омской, Тюменской, Иркутской областей, Алтайского края и Республики Тыва. В ее состав входят мотострелковые, артиллерийские соединения, войска противовоздушной обороны, связи, радиационной, химической и биологической защиты.

Новости по теме:

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице