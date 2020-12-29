29.12.2020 (14:36)

Военнослужащие горного соединения ЦВО учатся действовать в бою на лыжах

Военнослужащие горного мотострелкового соединения 41-й общевойсковой армии (ОА) Центрального венного округа (ЦВО), дислоцированного в Республике Тыва, во время тактического учения отработали учебно-боевые задачи с использованием лыжного снаряжения.

По замыслу учения, личному составу мотострелковых и разведывательных подразделений необходимо было провести разведывательно-поисковые мероприятия в горном районе, где глубина снежного покрова составляла более 2 метров. Военнослужащие совершили марш-бросок протяженностью 15 км в полной боевой экипировке с использованием лыжного снаряжения. В низине гор был обнаружен лагерь условного противника. Военнослужащие подготовили исходный район для наступления и в пешем порядке на лыжах вступили в бой с «неприятелем». Условный противник был уничтожен из автоматов АК, крупнокалиберных пулеметов «Корд» и гранатометов РПГ-7В.

В учении было задействовано около 500 военнослужащих.

41-я ОА ЦВО дислоцируется на территории Новосибирской, Кемеровской, Омской, Тюменской, Иркутской областей, Алтайского края и Республики Тыва. В ее состав входят мотострелковые, артиллерийские соединения, войска ПВО, РХБЗ и связи.

Новости по теме:

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице