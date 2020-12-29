29.12.2020 (14:27)

На Балтийском флоте завершился прием новобранцев осеннего призыва

На сегодняшний день в соединения и части Балтийского флота прибыло 100 процентов от запланированного количества военнослужащих молодого пополнения осеннего призыва.

В рамках осеннего призыва 2020 года в части и соединения Балтийского флота для прохождения военной службы прибыло более 7000 призывников.

Призывники прибыли как из Калининградской области, так и из других регионов Российской Федерации – Московской, Воронежской, Псковской, Томской, Брянской областей, республик Татарстан, Башкортостан, Мордовии и регионов Сибири и Дальнего Востока.

Кроме того, флотские ряды пополнили около 2000 младших специалистов, подготовленных в учебных частях Вооруженных Сил РФ по специальностям механиков-водителей, радиотехников, связистов, различных корабельных специалистов.

В ходе мероприятий призывные комиссии Калининградской области призвали на военную службу свыше одной тысячи человек. Почти все калининградцы остались проходить военную службу на территории Калининградской области.

Осенний призыв проходил в условиях пандемии новой коронавирусной инфекции, поэтому со всеми новобранцами непосредственно на сборном пункте в день прибытия проводилось тестирование для выявления инфицированных и предотвращения попадания их в войска. Все прибывающие на флот были обеспечены средствами индивидуальной защиты и разделены на группы малой численности. Все это не позволило распространиться инфекции в частях.

В настоящее время в частях соединениях и на кораблях призывники после необходимой в этих условиях 14 дневной изоляции проходят курс интенсивной боевой подготовки и готовятся к приему Воинской присяги.

Кроме того, на Балтийском флоте с 2018 года осуществляется набор призывников в научно-производственную роту. Все молодые люди, которые призваны в это подразделение, имеют высшее и среднее профильное образование, и ранее работали или проходили практику по своим специальностям на Прибалтийском судостроительном заводе «Янтарь» в Калининграде.

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