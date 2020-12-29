29.12.2020 (14:05)

На Соборной площади Главного храма Вооруженных Сил Российской Федерации работает крупнейшая новогодняя площадка Подмосковья

На протяжении фестиваля, который продлится всю зиму, каток, как и аренда коньков, будут бесплатными для всех гостей. Также для посетителей организовано несколько зон с зимними активностями, в том числе площадка с самым большим в Подмосковье тюбинговым спуском.

Максимальное количество посетителей: в павильоне — 60 человек; на льду – не более 240 человек. Гости фестиваля получат возможность поиграть с собаками породы хаски и прокатиться на упряжке.

Еще один центр притяжения — ярмарка. Здесь можно приобрести и отведать подмосковную продукцию: старинную коврижку из Троице-Сергиевой Лавры, удивительный мед с пчелиной фермы, скандинавские пироги по рецептам XVIII века. Гостям представиться возможность попить чай из самого высокого в мире самовара. На ярмарке можно также приобрести сувениры из дерева, праздничные игрушки и новогодние украшения.

Кроме того, рекомендуется посетить и открывшуюся постоянную выставочную экспозицию Студии военных художников имени Грекова. Здесь представлены картины, наполненные яркими образами, скульптуры и другие произведения замечательных художников и скульпторов. В павильоне создана не только экспозиция, но и лектории, где дети, в том числе юнармейцы, будут обучаться лепке и рисованию.

В период новогодних праздников рекомендуется проводить мероприятия на улице, при этом участникам гуляний следует носить маску и перчатки, чтобы защититься от коронавирусной инфекции.

Режим работы катка и тюбинговых горок: ежедневно с 10.00 до 22.00.

Сеансы катания на катке: 10.00–11.30, 12.15–13.45, 14.30–16.00, 16.45–18.15, 19.00–20.30, 21.15–22.00.

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