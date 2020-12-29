29.12.2020 (13:30)

Центральный музей Вооруженных Сил Российской Федерации в новогодние каникулы останется на связи со своими посетителями

Центральный музей Вооруженных Сил Российской Федерации в новогодние каникулы останется на связи со своими посетителями. Несмотря на то, что музейные экспозиции в здании пока закрыты в связи с карантинными ограничениями по COVID-19, музей работает и продолжает рассказывать о военной истории Отечества.

Все праздничные дни, кроме 30, 31 декабря, 1 и 7 января, с 10:00 до 17:00 можно посетить открытую площадку военной техники музея (вход с улицы, справа от главного входа).

Здесь представлено 160 образцов, в основном, отечественного вооружения и военной техники ХХ века. Все экспонаты, среди которых немало раритетов, снабжены информационными табличками.

Билеты на посещение площадки можно приобрести на официальном сайте музея cmaf.ru или в самом музее по QR-коду. Стоимость билета — 100 рублей, дети дошкольного возраста — бесплатно. При посещении территории музея, в т.ч. открытой, правила масочного режима сохраняются!

Все праздничные дни, кроме 30, 31 декабря, 1 и 7 января, в музее будут проходить онлайн-экскурсии («Великая Победа. 1945 год», «Сталинградская битва») и музейные занятия («На войне маленьких не бывает», «Оружие Победы»).

Онлайн-экскурсии по ЦМВС РФ — абсолютно новый проект музея, созданный для того, чтобы оставаться на связи со своей аудиторией в любых условиях и ситуациях. Взаимодействие с посетителями происходит в реальном времени, в формате трансляций на YouTube, во время которых можно задать вопросы (в чате) и получить ответы ведущих.

В первую очередь музей предлагает ознакомиться с реликвиями Великой Отечественной войны в Зале Победы и зале, посвященном Сталинградской битве.

Для юных любителей военной истории 7–12 лет и их родителей музей подготовил интерактивные занятия в зале музейной педагогики. Ребята рассмотрят оружие Победы и познакомятся с историями своих ровесников, которые жили в 1940-х годах и помогали взрослым победить врага.

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