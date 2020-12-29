29.12.2020 (12:45)

Парашютно-десантное соединение проводит заключительный этап ротных тактических учений в Ивановской, Костромской и Ярославской областях



Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Включить Flash Player Парашютно-десантное соединение проводит заключительный этап ротных тактических учений в Ивановской, Костромской и Ярославской областях

На территории Ивановской, Костромской и Ярославской областей завершается двухстороннее ротное тактическое учение с парашютно-десантными подразделениями гвардейского Ивановского парашютно-десантного соединения.

В рамках учений подразделения совершили марш на аэродром погрузки на аэродрома Северный в г. Иваново, после чего провели высадку тактического десанта парашютным способом на площадку приземления Будихино в Костромской области.

После захвата площадки приземления десантники завершат переброску войск комбинированным способом (на штатной технике и самолетами Ил-76) в район проведения учения-полигон Песочное, расположенный в Ярославской области.

На втором этапе учений гвардейцам-десантникам предстоит захватить условный объект, перейти к обороне, уничтожая условного противника из вооружения боевых машин десанта БМД-2, стрелкового оружия и гранатометов.

В тактическом учении задействовано свыше 500 десантников, 12 единиц боевой техники, а также самолеты военно-транспортной авиации Ил-76.

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