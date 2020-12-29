29.12.2020 (12:00)
На полигоне Струги Красные проведены боевые стрельбы взводов Псковского гвардейского десантно-штурмового соединения ВДВ
С личным составом взводов десантно-штурмового батальона Псковского гвардейского десантно-штурмового соединения ВДВ проведены дневные и ночные боевые стрельбы на полигоне Струги Красные.
Целью занятия являлась отработка порядка действий личного состава подразделений при ведении боевых действий, а также достижение максимальной слаженности военнослужащих при практическом выполнении боевых задач.
В ходе практических действий командир взвода, находясь на боевой технике с личным составом, докладывал обстановку и свое решение на уничтожение противника командиру роты. После утверждения решения, руководил личным составом взвода.
В ходе занятий отработано управление личным составом в условиях, приближенных к боевым, с применением боевых машина десанта нового поколения БМД-4М и автоматов нового поколения АК-12.
По условиям занятия десантники вели огонь с ходу во время наступления, а после в обороне поразили цели из штатного вооружения БМД-4М, стрелкового вооружения и гранатометов по появляющимся целям на расстоянии от 300 до 2500 метров.
Для создания обстановки, максимально приближенной к боевой, были задействованы статические и динамические мишени различного типа, а также модульные комплексы стрельбищного оборудования.