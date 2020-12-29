29.12.2020 (12:00)

На полигоне Струги Красные проведены боевые стрельбы взводов Псковского гвардейского десантно-штурмового соединения ВДВ



Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Включить Flash Player На полигоне Струги Красные проведены боевые стрельбы взводов Псковского гвардейского десантно-штурмового соединения ВДВ

С личным составом взводов десантно-штурмового батальона Псковского гвардейского десантно-штурмового соединения ВДВ проведены дневные и ночные боевые стрельбы на полигоне Струги Красные.

Целью занятия являлась отработка порядка действий личного состава подразделений при ведении боевых действий, а также достижение максимальной слаженности военнослужащих при практическом выполнении боевых задач.

В ходе практических действий командир взвода, находясь на боевой технике с личным составом, докладывал обстановку и свое решение на уничтожение противника командиру роты. После утверждения решения, руководил личным составом взвода.

В ходе занятий отработано управление личным составом в условиях, приближенных к боевым, с применением боевых машина десанта нового поколения БМД-4М и автоматов нового поколения АК-12.

По условиям занятия десантники вели огонь с ходу во время наступления, а после в обороне поразили цели из штатного вооружения БМД-4М, стрелкового вооружения и гранатометов по появляющимся целям на расстоянии от 300 до 2500 метров.

Для создания обстановки, максимально приближенной к боевой, были задействованы статические и динамические мишени различного типа, а также модульные комплексы стрельбищного оборудования.

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