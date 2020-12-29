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29.12.2020 (12:00)

На полигоне Струги Красные проведены боевые стрельбы взводов Псковского гвардейского десантно-штурмового соединения ВДВ

Фото Видео

С личным составом взводов десантно-штурмового батальона Псковского гвардейского десантно-штурмового соединения ВДВ проведены дневные и ночные боевые стрельбы на полигоне Струги Красные.

Целью занятия являлась отработка порядка действий личного состава подразделений при ведении боевых действий, а также достижение максимальной слаженности военнослужащих при практическом выполнении боевых задач.

В ходе практических действий командир взвода, находясь на боевой технике с личным составом, докладывал обстановку и свое решение на уничтожение противника командиру роты. После утверждения решения, руководил личным составом взвода.

В ходе занятий отработано управление личным составом в условиях, приближенных к боевым, с применением боевых машина десанта нового поколения БМД-4М и автоматов нового поколения АК-12.

По условиям занятия десантники вели огонь с ходу во время наступления, а после в обороне поразили цели из штатного вооружения БМД-4М, стрелкового вооружения и гранатометов по появляющимся целям на расстоянии от 300 до 2500 метров.

Для создания обстановки, максимально приближенной к боевой, были задействованы статические и динамические мишени различного типа, а также модульные комплексы стрельбищного оборудования.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
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Метки:
Боевая подготовка , Воздушно-десантная подготовка
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