29.12.2020 (10:15)

Связисты ЮВО задействовали средства связи нового поколения на тактико-специальном учении в горах Дагестана

Связисты мотострелкового соединения 58-й общевойсковой армии Южного военного округа (ЮВО) в горах Дагестана провели тактико-специальное учение на средствах связи нового поколения.

На полигоне военнослужащие в короткие сроки развернули полевые пункты управления и приступили к выполнению задач по предназначению. Специалисты связи обеспечили устойчивую и непрерывную связь на всех этапах тактических действий.

В ходе основного этапа учения была проверена работа коммутационного оборудования, специальной аппаратуры на модернизированных командно-штабных машинах 5-го поколения Р-145БМ1 на базе БТР-80 и радиорелейной станции связи Р-419-МП «Андромеда-Д».

Особое внимание в ходе радиотренировки уделялось организации сети спутниковой радиосвязи в интересах подразделений, действующих в отрыве от основных сил при помощи портативных станций спутниковой связи 5-го поколения «Белозер».

Всего к тренировке было привлечено более 340 военнослужащих ЮВО, было задействовано около 50 единиц средств связи.

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