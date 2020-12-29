29.12.2020 (10:00)

Подразделения РХБЗ КФл в Дагестане ликвидировали последствия техногенной аварии на учении

На полигоне Турали в Дагестане прошло тактико-специальное учение с подразделениями радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) по ликвидации последствий техногенной аварии на объектах местного гарнизона.

По замыслу учения, в районе полигона Турали было выявлено радиоактивное заражение местности. Получив сигнал «Радиационная опасность!», военнослужащие войск РХБЗ в составе автоколонны выдвинулись к месту заражения. Химики-разведчики на бронированных разведывательно-дозорных машинах (БРДМ) произвели радиационную и специальную разведку местности, определили степень заражения грунта, установили радиометрический контроль и обозначили зараженный участок местности площадью около

2 тыс. кв. м специальными флажками.

В ходе учения личный состав отработал нормативы по развертыванию и оборудованию пунктов дозиметрического контроля, провёл специальную обработку и деактивацию местности, а также военной и специальной техники.

Кроме того, была выполнена задача по аэрозольной маскировке района учения с целью противодействия высокоточному оружию, а также средствам воздушного нападения условного противника.

В учении приняли участие более 100 военнослужащих КФл, было задействовано около 20 единиц военной и специальной техники.

Ежемесячно на всех кораблях и в воинских частях КФл проходят «Дни РХБЗ». Военнослужащие в обязательном порядке отрабатывают действия по сигналам оповещения о РХБ заражении, сдают нормативы по использованию средств индивидуальной защиты.

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