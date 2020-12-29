29.12.2020 (09:45)

На Северном Кавказе и Закавказье группы разминирования ЮВО извлекли и обезвредили более 5 тыс. ВОП в 2020 году

На Северном Кавказе и Закавказье в 2020 году подвижные группы разминирования Южного военного округа (ЮВО) извлекли и обезвредили более 5 тыс. различных боеприпасов и взрывоопасных предметов (ВОП).

Группы разминирования ЮВО отработали более 230 заявок от военных комиссариатов, расположенных на территории республик Северная Осетия, Чечня, Дагестан, Ингушетия, Кабардино-Балкария и Южная Осетия.

Инженеры ЮВО взаимодействовали с администрацией районов и военными комиссариатами, от которых поступали заявки на разминирование. Главы районов оказывали военным инженерам всю необходимую помощь в организации и проведении работ по очистке местности, что позволило качественно и в срок выполнить задачи по разминированию.

Все работы проводились в соответствии с установленными стандартами разминирования и строгим соблюдением требований безопасности. При выполнении задач также были задействованы собаки минно-розыскной службы.

Подразделения разминирования оснащены современными средствами поиска и обезвреживания взрывоопасных предметов, комплектами разведки минных полей, миноискателями, машинами для перевозки ВОП, эффективными средствами защиты ОВР-2.

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