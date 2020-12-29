Карта сайта
Русскийx
Версии сайтаx
RSS Facebook Twitter Youtube Instagram VKontakte Odnoklassniki
Руководство Структура Карьера Образование Соцобеспечение Документы Энциклопедия Мультимедиа Контакты
Главная < Новости < В стране < Подробнее

29.12.2020 (09:30)

Морская авиация Черноморского флота училась обнаруживать субмарины противника

Вертолёты Ка-27М из состава Морской авиации и ПВО (МА и ПВО) Черноморского флота (ЧФ) провели учение по поиску подводной лодки условного противника в Чёрном море.

В рамках учения экипажи вертолётов поднялись в небо с одного из аэродромов в Крыму и отработали комплекс мероприятий по поиску и обнаружению субмарины условного противника.

В роли противника на учении была задействована одна из подводных лодок соединения подводных лодок ЧФ.

В ходе учения экипажи вертолетов Ка-27М применили опускаемую гидроакустическую станцию (ГАС), способную обнаруживать и определять координаты различных подводных целей. Они успешно выполнили задачу поиска и передали полученные данные тактической группе противолодочных кораблей.

Учение прошло в соответствии с планом боевой подготовки сил ЧФ.

Пресс-служба Южного военного округа
Новости по теме:
Отряд боевых кораблей Тихоокеанского флота вернулся во Владивосток
В Дагестане начались сборы с саперами морской пехоты Каспийской флотилии
Командно-штабные военные игры в 2021 году войдут в систему оперативной подготовки командного состава ЮВО
Северный флот направил самолет Ил-38 в район поисковой операции в Баренцевом море, где затонуло рыболовное судно «Онега»

Метки:
Военно-Морской Флот , Черноморский флот , Морская авиация , Южный военный округ , Боевая подготовка
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
Версия для печати
ServerCode=node1 isCompatibilityMode=false