29.12.2020 (09:30)

Морская авиация Черноморского флота училась обнаруживать субмарины противника

Вертолёты Ка-27М из состава Морской авиации и ПВО (МА и ПВО) Черноморского флота (ЧФ) провели учение по поиску подводной лодки условного противника в Чёрном море.

В рамках учения экипажи вертолётов поднялись в небо с одного из аэродромов в Крыму и отработали комплекс мероприятий по поиску и обнаружению субмарины условного противника.

В роли противника на учении была задействована одна из подводных лодок соединения подводных лодок ЧФ.

В ходе учения экипажи вертолетов Ка-27М применили опускаемую гидроакустическую станцию (ГАС), способную обнаруживать и определять координаты различных подводных целей. Они успешно выполнили задачу поиска и передали полученные данные тактической группе противолодочных кораблей.

Учение прошло в соответствии с планом боевой подготовки сил ЧФ.

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