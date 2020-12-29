29.12.2020 (09:15)

Отряд боевых кораблей Тихоокеанского флота вернулся во Владивосток



Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Включить Flash Player Отряд боевых кораблей Тихоокеанского флота вернулся во Владивосток

Сегодня отряд боевых кораблей Тихоокеанского флота в составе флагмана ТОФ ракетного крейсера «Варяг», большого противолодочного корабля «Адмирал Пантелеев» и среднего морского танкера «Печенга» прибыл в главную базу флота г.Владивосток после выполнения задач дальнего похода.

На причале Корабельной набережной прошла церемония встречи отряд боевых кораблей (ОБК) после двухмесячного дальнего похода.

На торжественном митинге, посвященном встрече корабля, присутствовали представители командования и военнослужащие Тихоокеанского флота, родные и близкие военных моряков, представители ветеранских и общественных организаций.

Временно исполняющий обязанности командующего флотом Сергей Рекиш от себя лично и от имени Военного Совета Тихоокеанского флота поздравил экипажи с успешным выполнением поставленных задач дальнего океанского плавания. По традиции, экипажам были вручены жареные поросята.

Отряд боевых кораблей Тихоокеанского флота выполнял задачи дальнего похода с 1 ноября 2020 года. За время похода корабли ТОФ прошли более 12 тысяч морских миль и посетили с деловыми заходами порты Тринкомали (Шри-Ланка) и Танджунг Перак (город Сурабая, Индонезия), что способствовало дальнейшему развитию военно-морского сотрудничества со странами Азиатско-Тихоокеанского региона.

Церемония встречи завершилась общим прохождением личного состава соединения надводных кораблей ТОФ.

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